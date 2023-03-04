Обладательница премии «Оскар» Кейт Бланшетт снялась в новом музыкальном видео Sparks на трек The Girl is Crying In Her Latte. Об этом сообщает Brooklyn Vegan.

53-летняя австралийская актриса Кейт Бланшетт стала звездой музыкального видео группы Sparks. В ролике она позирует в желтом костюме с черной рубашке. Образ дополнили белоснежные ботинки, красные наушники и черные очки.

На прошлой неделе Бланшетт посетила церемонию вручения премии Британской академии кино и телевидения в Лондоне. Она позировала на красной дорожке в черном платье Maison Margiela, которое она надевала на церемонию вручения премии «Оскар» в 2015 году. Для нового выхода был обновлен фасон платья, а бирюзовое ожерелье Tiffany & Co было заменено на жемчужное украшение Louis Vuitton. (gazeta.ru)