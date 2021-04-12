«Казахстан, в связке с Баку, может легко оппонировать Москве в любых форматах»

Что-то странное творится, не прекращаются нападки со стороны российских политиков на Казахстан, из-за чего создается ощущение, что это уже какая-то целенаправленная кампания. 10 апреля член Государственной думы Российской федерации – лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский заявил, что на территории современного Казахстана 300 лет назад основным населением были «джунгарские племена», — передает КазТАГ.

«Город Павлодар – собрались переименовывать 30 улиц: русские названия – дать казахские. Ну, вы постройте города свои казахские и там давайте названия казахским улицам, а что на чужом-то делать? Еще Петр I, так сказать, форпост там был установлен коряковский – и защита добытчиков соли. Там не было никаких государств, степи, кое-где кочевники, а соль недалеко там – в Оренбурге, да и там, в Павлодаре, где будущий город. Где вы были, Казахстан, 300 лет назад? Вас же не было, джунгарские племена были, но племена – страны «Джунгарии» не было», — заявил Жириновский в эфире «ЛДПР ТВ».

По его утверждению, связано это с тем, что жители Казахстана думают, что «человечество все забудет и все останется казахам».

«Никто ничего не забудет. Русский мир, русское пространство восстановит свои границы и будет наведен порядок», — заявил Жириновский.

Напомним, это уже далеко не первый агрессивный выпад депутатов Госдумы в адрес Казахстана за последние несколько месяцев. Ранее отличились Никонов, Федоров. И # писало об этом.

Так, 10 декабря 2020 года депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Вячеслав Никонов в эфире государственного российского телеканала заявил, что «Казахстана просто не существовало, северный Казахстан вообще не был заселен».

«Они существовали, но гораздо южнее. И, собственно, территория Казахстана – это большой подарок со стороны России и Советского Союза», — заявил Никонов в эфире федерального телевидения.

12 декабря МИД Казахстана передало российскому дипломату ноту в связи с заявлением депутата Никонова.

Также стало известно, что в Москве на заборе посольства Казахстана был размещен баннер «Северный Казахстан – русская земля». Инцидент произошел 11 декабря.

14 декабря появился фрагмент видео, на котором еще один единоросс – депутат Госдумы Евгений Федоров заявил о том, что Россия должна потребовать от Казахстана отдать территорию.

В общем, есть целая предыстория. Что же это? С чем связано? Почему повторяются эти выпады? Теперь вот Жириновский подключился.

Своими версиями на сей счет поделились с # известные эксперты.

Казахстанский политолог Казбек Бейсебаев:

— В Павлодаре, действительно, собираются переименовать ряд улиц. Согласно нашим правилам, сначала по этому вопросу должны пройти общественные слушания, потом предложения направляются в ономастическую комиссию при правительстве. После положительного решения комиссии вопрос переименования выносится на рассмотрение маслихата (местный представительный орган), и только после этого принимается решение.

Насколько я знаю, общественных слушаний еще не было.

Теперь посмотрим, какие улицы собираются переименовать. Первая южная, Вторая южная, Набережная, Мира, Циолковского, Розы Люксембург, Донецкая, Кубанская, Совхозная, Таганрогская, Парковая, Теплова, Комсомольская, 29 ноября, Павлова, Ермакова. Как видим, половине этих улиц можно дать новые названия.

Теперь самое главное. Переименование улиц и населенных пунктов – это внутреннее дело любого государства. Каждый город и каждый населенный пункт сам решает, какое название дать какой-то улице или какому-то переулку.

Поэтому это не должно никого особо волновать.

Что касается заявления Жириновского. Отношения между Казахстаном и Россией – это, прежде всего, отношения между казахским и русским народами. У нас своя история взаимоотношений, которая берет начало еще со времен Александра Невского. Мы уже веками живем рядом, и уж как-нибудь без «сына юриста» сами разберемся.

Егор Куроптев, российский политолог, директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе:

— Кремль видит, что все постсоветское пространство уже «достало» прогибаться или подстраиваться под кремлевские правила игры, когда Москва по неизвестной причине либо диктует, либо навязывает соседям, как и с кем им жить. Грузия и Украина ушли, выбрав курс на западную демократию, и тут пропаганде было удобно стравливать Россию с этими странами на базе «руки Госдепа», «скреп», «угрозы от НАТО» и прочей чуши, направленной лишь на то, чтобы соседи не могли развиваться и показывать заразительный пример обнищавшему населению самой богатой и крупной страны региона.

Но такие страны-союзники как Казахстан, Азербайджан в развороте к Америке никак обвинить нельзя, а ведь Азербайджан четко держит курс на независимость от Москвы. После войны в Карабахе этот курс только укрепился, когда главный друг Баку Анкара заявила свои позиции на Южном Кавказе, явно идущие вразрез с кремлевской диктатурой. Турция — член НАТО. Это страна, которая сейчас прямо предлагает Западу вместе оказывать влияние в регионе вокруг России и, собственно, давление на саму Россию. Позиция по Карабаху, поддержка Украины…

Так что Азербайджан тоже для Москвы уже не такой уж и близкий партнёр, особенно учитывая то, что факт размещения в Карабахе российских войск уже называют не миротворческой миссией, а анклавом России.

Казахстан, в связке с Баку, может легко оппонировать Москве в любых форматах, поэтому Кремль не нашел ничего лучше, кроме как нападать и на Казахстан в своих пропагандистских речах.

То же касается и Армении, где одни логично считают, что Москва кинула Ереван во время войны в Карабахе, а другие — видят в усилении влияния Кремля угрозу суверенитету страны и ее развитию.

Если посмотреть внимательно на происходящее в регионе, мы увидим связку Азербайджан, Грузия, Турция, Украина, затем Казахстан и затем Армения — все эти государства осознают угрозы от Кремля и, так или иначе, борются за независимость и собственный путь развития.