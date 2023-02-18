Президент одного из крупнейших банков Катара Qatar Islamic Bank (QIB) шейх Джассим бин Хамад Аль Тани объявил о намерении купить 100% акций футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», сообщает канал RMC Sport.

Сумма сделки может составить €4,5 млрд. Шейх заявил, что хочет вернуть клубу «былую славу на поле и за его пределами».

О том, что шейх подал заявку о покупке клуба, также пишет Sky Sports. По данным портала, о желании купить клуб заявил и глава химической компании Ineos британский миллиардер Джим Рэтклифф.

Чтобы претендовать на покупку, желающие должны были вчера, 17 февраля, зарегистрировать заявку в нью-йоркском банке Raine Group, который консультирует нынешних владельцев клуба братьев Глейзер. И шейх, и господин Рэтклифф заявки подали.

Семья Глейзер ищет покупателей на «Манчестер Юнайтед» с осени 2022 года. Американцы запросили фантастическую для рынка сумму — £6 млрд ($7,26 млрд). Это в два с лишним раза больше капитализации клуба, составляющей $3,5 млрд. Так дорого не оценивался еще ни один профессиональный спортивный клуб в истории.