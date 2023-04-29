Сын бывшего премьер-министра Катара шейха Хамада бен Джасима бен Джабера Аль Тани сделал финальное предложение на покупку «Манчестер Юнайтед» за £5 млрд ($6,3 млрд). Об этом сообщает Bloomberg. 28 апреля прошел дедлайн в третьем раунде подачи заявок на покупку команды.

На приобретение МЮ также претендует британский миллиардер, владелец транснациональной химической компании Ineos Джим Рэтклифф. Неизвестно, какую сумму предложил он.

Сделка по такой цене будет крупнейшей в истории со спортивными клубами, превзойдя $4,65 млрд, уплаченные в прошлом году группой во главе с наследником Walmart Робом Уолтоном за команду NFL «Денвер Бронкос» (американский футбол).