Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии.

Как передает Globoesporte, итальянский специалист, тренирующий в настоящее время испанский «Реал» из Мадрида, согласовал условия контракта с Бразильской конфедерацией футбола (CBF).

Утверждается, что встреча Анчелотти и президента CBF Эднальдо Родригеса прошла успешно. Согласно договоренности, 64-летний тренер возглавит сборную Бразилии после истечения срока его контракта с «Реалом», то есть в июле 2024 года.

Отметим, что бывший главный тренер сборной Бразилии Тите ушел в отставку в декабре 2022 года. В настоящее время эту должность временно исполняет Рамон Менезес.