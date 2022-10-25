Король Великобритании Карл III назначил Риши Сунака премьер-министром страны. Теперь Сунаку предстоит сформировать правительство.

Встреча произошла в Букингемском дворце, где незадолго до этого Карл III принял отставку Лиз Трасс. В Великобритании монарх играет церемониальную роль в назначении лидеров правительства.

42-летний Риши Сунак стал самым молодым премьер-министром Великобритании за более чем 200 лет. Он сменил на этом посту Лиз Трасс, которая пробыла в должности менее двух месяцев – это самый короткий срок в британской истории.

24 октября Сунак был избран новым лидером британской Консервативной партии после того, как его соперники – бывший премьер-министр Борис Джонсон и лидер Палаты общин Пенни Мордонт – выбыли из гонки.

В августе бывший министр финансов Риши Сунак был одним из фаворитов гонки за место премьер-министра, освободившееся после отставки Бориса Джонсона в июле.

«Если я стану премьер-министром, я удвою наши усилия и укреплю нашу политику всемерной поддержки Украины», – обещал Сунак во время летней кампании. Он также заявил, что его первым зарубежным визитом в качестве премьер-министра будет поездка в Киев.

В ходе дебатов с Лиз Трасс Сунак говорил о том, что у него «хватит смелости», чтобы противостоять президенту России Владимиру Путину. (svoboda.org)