Власти Венесуэлы поздравили Барбадос с выходом из-под британской короны и с созданием Республики, выразив поддержку первому президенту страны, следует из заявления главы МИД Венесуэлы Феликса Пласенсии.
«Сегодня Венесуэла стала свидетелем начала жизни Барбадоса как Республики и инаугурации ее первого президента Сандры Мейсон, которой мы выражаем нашу абсолютную поддержку, желая большого успеха на этом пути к новой эре перемен», — написал он в Twitter.
Ранее в понедельник глава МИД Венесуэлы, прибывший на Барбадос, встретился с премьер-министром страны Мией Моттли и обсудил вопросы сотрудничества двух стран в вопросах авиации, обучения языкам, энергетики.