Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна предложит полноценную интеграцию гражданам Украины, покинувшим страну на фоне военного кризиса, сообщает РИА «Новости».

Он пояснил, что многие украинцы, уехавшие из страны, «рассчитывают на быстрое возвращение», и их миграция отличается от той, которую «видели в последние годы».

«Речь о большом количестве детей и женщин, пожилых людях. Многие мужчины не покинули Украину, потому что они военнообязанные», — сказал он.

По словам канцлера, не важно, какое решение в итоге примут уехавшие украинцы — вернуться или остаться в Европе — им необходимо помочь, заранее проработав вариант с их постоянным проживанием на территории ЕС.

«Мы не должны повторять ошибки <…> Мы должны с самого начала исходить из того, чтобы была создана перспектива для интеграции – в детских садах, школах, на рынке труда», — объяснил Шольц.