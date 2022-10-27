Телеведущая, глава ТНТ Тина Канделаки у себя в Telegram-канале опубликовала фото израильского паспорта, принадлежащего, по ее словам, телеведущей Ксении Собчак. Она также напомнила, что Собчак отрицала наличие у себя этого документа.

Так, Канделаки привела датированные маем 2021 года и мартом 2022 года цитаты, в которых Собчак говорила об отсутствии паспортов любой другой страны. «Все пишут про израильское гражданство, ну я думаю, почему мне бы не сделать пост. Нахожусь в районе Рублево-успенского шоссе. Много лет живу за городом. Место жительство не меняла. В гости приглашать не буду! Шабат шалом из Подмосковья», — писала Собчак 9 апреля 2022 года. «Как всегда, за словами — ложь и ничего более», — прокомментировала это Канделаки.