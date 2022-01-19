Власти Канады рассматривают различные варианты помощи Украине на фоне неспокойной ситуации на ее границе с Россией. Об этом в среду заявил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

«Мы смотрим на множество факторов при принятии решений о том, как лучше помочь украинскому народу, — сказал он, отвечая на вопрос о возможной дополнительной помощи Украине, в том числе военной. — Мы продолжим поддерживать народ Украины на различных уровнях». Премьер напомнил, что Вооруженные силы Канады с 2015 года в рамках операции Unifier («Объединитель») проводят обучение солдат и офицеров украинской армии на Яворовском полигоне в Львовской области. В состав миссии входят примерно 200 канадских военных.