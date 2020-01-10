«КАМАЗ» планирует поставить в Азербайджан грузовые автомобили

Публичное акционерное общество (ПАО) «КАМАЗ» заинтересовано в поставках в Азербайджан грузовых автомобилей поколения К-4, включая газомоторные, сообщают российские СМИ.

В сообщении отмечается, что автомобили будут поставлены в готовом виде, объемы поставок пока неизвестны.

Сборочная линия по выпуску автомобилей «КАМАЗ» работает на базе «Гянджинского автомобильного завода» с 2015 года.

«КАМАЗ не скрывает свою заинтересованность в поставках автомобилей поколения К-4 в страны СНГ», — отмечается в сообщении.

Отметим, что грузовики поколения К-4 «КАМАЗ» серийно производит с декабря 2013 года. Предприятие планирует производить модельный ряд поколения К-4 до 2023 года, на смену ему придет поколение К-5 — грузовики семейства 54901. Вывод автомобилей магистрального семейства поколения К-5 на рынок руководство «КАМАЗа» считает главной задачей на 2020 год.