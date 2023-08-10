Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на получение еще нескольких пусковых установок зенитно-ракетных комплексов Patriot и рассказал о дальнейшей работе для закрытия неба. Об этом он сказал в своем видеообращении в среду, 9 августа. «Сегодня есть хорошая новость от Германии — именно то, о чем мы договорились с Олафом Шольцем . Есть дополнительные установки Patriot. Большое спасибо, Олаф, тебе. Для защиты наших людей от российского террора это нужно. Благодарю Германию, канцлера лично за выполнение этой договоренности», — отметил глава украинского государства.

Он добавил, что это спасет тысячи жизней украинцев и приблизит страну к созданию полноценного воздушного щита. «Мы ежедневно, еженедельно работаем ради того, чтобы у наших защитников неба было больше систем ПВО и ракеты к ним. Завтра я продолжу эту работу. Максимально стараюсь, чтобы дать большую защиту неба», — заявил Зеленский. Тут, правда, куда больше зависит уже не от его стараний, а от готовности сторонников Украины помогать ей «закрыть небо» над всей страной.

В первую очередь, безусловно, это могли бы сделать США. Напомню, что официальным данным, по состоянию на 2010 год, на складах США пылилось 1106 установок ЗРК Patriot. Десятой части от этого количества достаточно, чтобы «закрыть небо» не только над Украиной, но и над всей Европой. Но, увы, в США очень сильно медлят с предоставлением Украине всего необходимого, как для защиты , так и для победы над российскими оккупантами.

При этом, совершенно очевидно и другое — система ПВО самой России , мягко говоря, проблемная. В очередной раз это стало очевидно после того, как 9 августа стало известно, что в городке Сергиев Посад Московской области произошел взрыв на территории «Загорского оптико-механического завода». В результате мощного взрыва образовался огромный столб темного дыма. Появилась информация, что пострадали 43 человека.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев утверждал, что предприятие давно занимается производством пиротехники. Но есть кадры, на которых видны гильзы от 115-ти миллиметровой танковой пушки. Да и сама версия о том, что на том заводе занимались изготовлением пиротехники оказалась лживой. Этот завод, как уже пишут даже российские СМИ, участвовал в разработке стелс-бомбардировщика нового поколения.

Предприятие не просто продолжает поставлять оптику российскому оборонпрому, но и с 2019 года участвует в разработке стратегического бомбардировщика-ракетоносца нового поколения «Посланник». «Посланник» — это дальний бомбардировщик-ракетоносец, разработка которого ведется Минобороны России с 2009 года. Также в одном из цехов завода производили комплектующие для беспилотников «Ланцет». Так что, взрыв на таком стратегически важном объекте уж точно не мог быть следствием экспериментов с пиротехникой. Будь так, людей бы из ближайших районов не эвакуировали.

Тут, скорее, налицо огромная комплексная проблема. Дело в том, что мобилизация в России забрала на фронт очень много хороших специалистов разных профессий. Их отсутствие приводит к таким последствиям, как в Сергиевом Посаде. Нынешние российские власти привели страну к полной технологической отсталости, в частности в системе безопасности предприятий.

Российские власти не способны защитить население от войны, которая пришла в самое сердце России. Вследствие взрыва пострадали обычные люди, которым не обеспечили безопасность. Системы ПВО стянуты к Кремлю и Министерству обороны, при этом важнейшие объекты в Москве и Подмосковье – беззащитны. Если уже вся Москва окружена предприятиями, то нужно защищать их, а не генеральские и чиновничьи кабинеты.

Российским властям некогда следить за технической безопасностью – они бросили все ресурсы на военные действия против Украины и на террор внутри страны. На все остальное ресурс выделяется по остаточному принципу. В итоге, получается совершенно очевидная картина. Украина, с помощью своих союзников, постепенно «закроет небо» над всеми важнейшими городами, получит все необходимое для победы в войне оружие и освободит оккупированные территории. А вот Россия, по окончании войны, может остаться настолько беззащитной, что может стать очень легкой добычей для стран, имеющих к ней обоснованные территориальные претензии.