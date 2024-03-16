Казалось бы, ничто не может удивить читателя и зрителя новостных российских каналов после брифингов официального представителя российского Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, с серьезным выражением лица озвучивающим даже самые фантастические цифры потерь противника на российско-украинском фронте. Но главе ЦИК РФ Элле Памфиловой удалось переплюнуть даже его.

Подумаешь, человек частенько ошибается в цифрах, может у него Альцгеймер, поэтому несколько раз докладывает с каменным лицом о взятии под контроль Кременной, или об уничтожении «к 24 февраля 2024 года 839 украинских самолетов, хотя их на 24 февраля 2022 года вместе с вертолетами у Украины было всего-то 250.

А Эллочка — не чета своей знаменитой тёзке «Эллочке-людоедке» с ограниченным словарным запасом. Образование у нее высшее, и даже не узбекское (родилась и выросла в Ташкенте), а самое ни на есть московское, и побывать она успела и в депутатах, и в министрах, и при самом президенте в качестве главного спеца по правам человека. Так что, знать самые простые вещи она обязана. Ей-то при ее багаже, казалось бы, не пристало не знать то, что известно любому школьнику – в мире всего-то 193 страны. Ну это, согласно данным Организации Объединенных Наций, число независимых государств, получивших международное признание и являющихся членами ООН. Но есть еще несколько десятков не признанных или частично признанных, а также около 70 стран со спорным статусом, итого получается 266 стран мира.

Как Эллочке-иллюзионистке удалось вытащить из рукава еще 513 стран, уму непостижимо. Разве что она кроме Московского энергетического института обучалась еще и в Академии фокусов и трюков. Как же иначе объяснить приведенные 15 марта информационным ресурсом ИНФОРМЕР со ссылкой на Ведомости (https://ruinformer.com/page/v-cik-rf-ozvuchili-chislo-inostrannyh-nabljudatelej-na-vyborah-prezidenta-rf) ее слова — «За выборами президента России, которые начались 15 марта 2024 года, наблюдают около 333 600 человек из 706 стран». И как ей удалось привлечь к наблюдательной миссии в 3,6 раза большее число стран, чем их официальное число? И как вообще удалось завлечь их в Россию, когда даже из 193 стран-членов в ООН за Россию в вопросе российско-украинского конфликта голосуют единицы?

Хотя, судя по проведенным ею и ранее выборам, она скорее по образованию не инженер, а фокусник. Удавалось же ей в былые годы проворачивать чудные дела на своем посту председателя ЦИК РФ. Иначе, чем как не волшебством расценить скандал с иностранными счетами одного из кандидатов в президенты Павла Грудинина в ходе выборов 2018 года, которые по мановению волшебной палочки Эллочки-иллюзионистки то появлялись, то исчезали. Или другой скандал, когда на губернаторских выборах в Приморье, когда ЦИК под руководством Памфиловой вообще отменяет результаты выборов, на которых фактически побеждает кандидат от КПРФ, проводит их заново, но уже без кандидата, одержавшего победу в первый раз. А что сказать про ноу-хау с голосованием на пеньках в пользу обнуления сроков правления президента Путина?

Нынче же Эллочка умудрилась организовать выборы под дулом винтовки. Удивительную картину рисует Der Spiegel – на оккупированных территориях Украины сотрудники избирательных комиссий в штатском с урнами ходят по домам в сопровождении хорошо вооруженных людей в форме. Только в Луганской области, по сообщениям британских спецслужб, режим задействовал 2600 помощников для таких визитов.

Как же после этого не поверить «высокой явке» и отданному «за Путина» голосу?(!) Заявил же давеча пресс-секретарь президента Дмитрий Песков – «Наша демократия — самая лучшая», анонсировав очередную победу над своим народом — «Очевидно, что Путин будет переизбран». Эллочка же вновь восприняла это как руководство к действию и сказала, как отрезала – России «не нужна» демократия западного образца.

Вот Эллочка и приговорит мановением волшебной палочки «раба на галерах» к очередному сроку, самому продолжительному со времен Иосифа Сталина, который и изобрел методику — «Неважно, кто и как голосует, важно, как считают голоса». А подтвердят это присяжные аж из 706 придуманных ею стран.