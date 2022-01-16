Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил удалить любые враждебные заявления или высказывания в адрес народа Ингушетии. Об этом заявил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, сообщает РИА «Новости».

«Главой Чеченской Республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым дано поручение нашему министерству по национальной политике, внешним связям, печати и информации довести до каждого, кто трудится на пути Первого Президента ЧР Ахмата-Хаджи Кадырова, будь то любая организация, житель республики, министерство или же религиозное объединение, удалить любое враждебное высказывание в адрес представителей ингушского народа», — заявил министр.

По его словам, в истории взаимоотношений «двух братских народов начинается новая страница».

12 января глава Чечни Рамзан Кадыров дал ингушским властям три дня, чтобы получить от них обоснованные обвинения. Он отметил, что готов рассмотреть требования как всего ингушского народа, так и отдельных фамилий, в противном случае пообещал призвать к ответу тех, кто пытается его очернить.

Позднее сопредседатель общественной организации Ингушетии «Мекх-Кхел» Сараждин Султыгов ответил на требования главы Чечни Рамзана Кадырова выдвинуть в его адрес обоснованные обвинения в течение трех дней и предъявил ему три претензии.