Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не видит себя на федеральных должностях на каком-либо другом посту, а его недавнее высказывание о необходимости «ввести войска на Украину» является личной позицией. Об этом сообщается в Telegram-канале политика.

«Друзья, могу же я в соцсетях поговорить с подписчиками о том, какой хочу видеть свою страну или какие внешние угрозы меня беспокоят? Об этом я и рассуждал, делясь своим мнением по теме Украины в прямом эфире с дорогим братом, председателем парламента ЧР Магомедом Даудовым», — написал Кадыров.

Он считает, что точно так же, как и в свое время в случае с терроризмом в Сирии, Россия должна защищать свои интересы.

«Если на Украине не найдется людей, которые могут противостоять Америке, то мы должны им помочь», — обратил внимание глава региона.