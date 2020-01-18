Кабмин расширил полномочия Государственного экзаменационного центра

Как сообщает Trend, Кабинет министров внес соответствующее изменение в «Порядок организации, проведения оценки тестового экзамена, подготовки, экспертизы, утверждения образцов тестов для тестовых экзаменов, проводимых для приема на госслужбу, продолжения работы на госслужбе и замещения должностей госслужбы».

Согласно нововведению, ГЭЦ будет проводить тестовый экзамен для приема на госслужбу в органы при главе Исполнительной власти города Баку, управления пассажироперевозок автомобильным транспортом при главах местной исполнительной власти, а также на госслужбу по должностям первой-седьмой классификации административных должностей в представительства административно-территориальных округов глав местной исполнительной власти.

Исключением являются торговые представительства при посольствах и консульствах Азербайджана.