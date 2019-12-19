Кабмин Азербайджана о снижении пошлин на импорт

В соответствии с постановлением Кабмина от 17 декабря 2010 года, изменены пошлины на импорт и экспорт товарной номенклатура внешнеэкономической деятельности.

Постановление состоит из двух частей.

Согласно первой части постановления, пошлина на импорт сырья и материалов, используемых во внутреннем производстве, снижена с 15 до «0» процентов.

После анализа сырья, используемого 500 предприятиями страны, определен список сырья, которые не используется и в ближайшее время не будет использоваться в Азербайджане. Установлено, что в страну в виде сырья импортируется продукция в основном, касающаяся металлургической, химической, резиновой, пластмассовой и продовольственной промышленности. Кроме того, постепенно растет импорт в страну готовой продукции, где используется перечисленное выше сырье.

Поэтому пошлина на импорт сырья, в целях создания условий импортозамещения, внутренней поддержки производства, стимулирования экспорта, расширения производства и открытия новых рабочих мест снижена до «0» процентов.

Если местный производитель будет обеспечен дешевым сырьем, то произведенный продукт обойдется на 15 процентов дешевле, в результате будет снижена себестоимость продукции, что в свою очередь, будет способствовать удешевлению продукции на внутреннем рынке и повышению конкурентоспособности на внешнем рынке. В результате эти два показателя будут стимулировать рост продажи как на внутреннем, так и на внешнем рынке, создавая возможности расширить производство. Расширение производства означает новые рабочие места, рост занятости, повышение благосостояния граждан, работающих в этой сфере. Наконец, это решение повлияет на уменьшение импорта некоторых продуктов в страну, и, наоборот — росту экспорта, что обеспечит приток дополнительной иностранной валюты в страну.(trend)