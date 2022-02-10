Североатлантический альянс настоятельно призывает Россию продолжить переговоры в рамках Совета НАТО — Россия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил в четверг, 10 февраля, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, что направил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову письмо с повторным приглашением продолжить диалог, чтобы найти дипломатический путь, ведущий вперед.

Столтенберг выразил обеспокоенность увеличением численности войск РФ на границе с Украиной, отметив, что «это опасный момент для европейской безопасности». «Число российских военнослужащих растет, время для предупреждения о возможном нападении сокращается», — сказал он.

Джонсон в свою очередь предупредил, что Европа в ближайшие несколько дней может столкнуться с «самым опасным моментом» в противостоянии с Москвой. «Я, честно говоря, не думаю, что решение (о нападении России на Украину) принято. Но это не значит, что что-либо абсолютно катастрофическое не может случиться очень скоро», — сказал британский премьер.

Он не исключил дальнейшего увеличения численности британских войск в Восточной Европе. Йенс Столтенберг тоже предупредил о расширении военного присутствия НАТО в случае дальнейшей агрессии России. (DW)