В ходе рейда израильских военных в лагере для беженцев «Дженин» на Западном берегу реки Иордан погиб палестинец, 9 получили ранения. Об этом сообщает в среду Минздрав Палестины.

Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Погибший палестинец скончался в результате пулевого ранения в голову.

Согласно сообщению пресс-службы армии Израиля, военные проводят на территории «Дженина» «операцию». Никакой дополнительной информации не приводится.

По словам очевидцев, израильские солдаты заблокировали один из домов на территории лагеря.

Силы безопасности Израиля систематически совершают рейды на оккупированном Западном берегу Иордана и в Восточном Иерусалиме, в ходе которых задерживают палестинцев по различным обвинениям.

Налеты зачастую приводят к столкновениям между палестинцами и израильскими военными. (Анадолу)