Правительство Израиля пообещало выделить еврейской общине Украины экстренную помощь в размере 10 млн шекелей ($3,07 млн). Об этом сообщает JNS со ссылкой на заявление Министерства Израиля по делам диаспор.

«Это решение сделано исходя из мандата на поддержку как отдельных евреев, находящихся в опасности, так и еврейских общин. Сейчас совершенно ясно, что (еврейской общине Украины) необходима как немедленная, так и постоянная поддержка», — приводит издание слова из сообщения министерства.

Также отмечается, что министр по делам диаспор Нахман Шай и его команда постоянно отслеживают ситуацию на Украине и знают потребности украинских евреев.

Ранее министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что Иерусалим осуждает военную операцию России в Украине.

«Нападение России на Украину серьезно нарушает мировой порядок. Израиль осуждает это нападение и готов оказать гуманитарную помощь гражданам Украины», — сказал дипломат. (Газета.Ру)