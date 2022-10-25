Отношения Украины и Израиля рискуют серьезно испортиться из-за войны с Россией. Несмотря на то, что ближневосточное государство осуждает вторжение РФ в Украину, украинские власти обвиняют его руководство в отсутствии реальной военной помощи.

По данным издания Axios, правительство Украины на днях направило официальный запрос в Израиль с просьбой предоставить системы противовоздушной обороны, которые позволят противодействовать иранским баллистическим ракетам и дронам-камикадзе. Речь идет о таких системах, как Iron Beam, Barak-8, Patriot, Iron Dome, David’s Sling, Arrow Interceptor.

Вслед за этим министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что его страна не поставляет вооружения Украине, несмотря на российские атаки с использованием боевых беспилотников Ирана по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам, и в дальнейшем будет придерживаться той же политики.

«Я хочу четко дать понять, что мы не продаем оружие Украине. Я министр обороны и отвечаю за экспорт израильского оружия», – сказал он.

По словам Ганца, Израиль направляет только медицинскую и гуманитарную помощь — «и так будет и дальше».

Напомним, ранее экс-премьер-министр и лидер оппозиции Израиля Биньямин Нетаньяху выступил против поставок оружия Украине, аргументируя это тем, что оно может попасть в руки Ирана.

И наконец, сегодня действующий премьер-министр Израиля Яир Лапид сообщил, что его страна не будет поставлять в Украину вооружения. Об этом он сказал в интервью изданию «Новости Израиля».

«Мы встали на сторону Украины. Мы были первой, и, если я не ошибаюсь, и остаемся единственной страной, которая направила в Украину полевой госпиталь, мы направляли и направляем гуманитарную помощь Украине, мы предлагали и предлагаем предоставить системы гражданского оповещения. Разумеется, мы голосовали в ООН и осуждали, совершенно недвусмысленно осуждали и само вторжение, и бойню в Буче», — сказал Лапид.

«Но я – премьер-министр Израиля, и моя обязанность учитывать национальные и оборонные интересы Израиля. В этой связи приходится решать очень серьезные вопросы. Я вообще не верю в простые ответы на сложные вопросы. Ни американцы, ни британцы, которые поставляют вооружения Украине, не отправляли свои ВВС бомбить российские танковые колонны. Все учитывают свои оборонные интересы, и я действую точно таким же образом», — оправдал свое решение Лапид.

При этом, у него спросили, в чем проблема направить в Украину, например, израильские системы ПВО «Железный купол».

«Это некий переход границ, переход, который по многим причинам, мне кажется неверным. Я говорю о серии доводов, имеющих значение для нашей нацбезопасности. Я не буду вдаваться в детали, но такая политика мне кажется правильной. Это не отменяет наших обязательств по оказанию поддержки Украине и принципу ее территориальной целостности», — высказал свое видение ситуации израильский премьер.

Любопытно всё же, чем именно на самом деле объясняется это длительное, продолжающееся уже много месяцев упорство Израиля в отказах на просьбы Украины поставить ей средства ПВО? Из-за этой проблемы отношения между двумя государствами нормальными уже не назовешь. А что будет завтра, разрыв дипломатических отношений? С другой стороны, нельзя исключать и того, что в скрытом от мира формате какое-то военное сотрудничество между этими странами идет и сейчас.

На эти вопросы # ответили эксперты обоих государств.

По мнению израильского публициста Александра Непомнящего, вокруг вопроса о поставках израильского оружия в Украину сосредоточено огромное количество спекуляций и дезинформации.

На этом фоне, не исключено, что публичное обращение украинского оборонного ведомства к израильскому правительству с требованием передать Украине различные виды израильских вооружений стало не слишком удачной попыткой втянуть Израиль в открытую конфронтацию с кремлёвским режимом, полагает он.

«Официально Израиль до сих пор ограничивается поставками гуманитарной, но не военной помощи в Украину. Связано это с очевидным нежеланием усложнять отношения с российскими властями, способными отыграться на российских евреях и эффективно помешать израильским операциям против иранских военных целей в Сирии.

Вместе с тем, на днях глава оппозиции Нетаньяху дал интервью американским СМИ, в котором сообщил, что «взвесит возможность продажи Украине оружия, если будет избран премьер-министром» (на выборах, которые состоятся 1 ноября)», — отметил он.

Использование российской армией иранских ударных беспилотников против целей в Украине, безусловно, интересует Армию обороны Израиля, поскольку, эти беспилотники, очевидно, будут задействованы иранцами в ближайшем конфликте Израиля с иранским режимом и его террористическими прокси («Хизбаллой», ХАМАСом, «Исламским джихадом» и прочими).

«Поэтому, я не исключаю того, что те или иные виды израильского оружия для борьбы с подобными беспилотниками, доставленные неофициально (например, через Польшу) уже задействованы в Украине, и израильтяне внимательно изучают их эффективность.

При этом публичный обмен репликами между министерствами обороны Израиля и Украины, может быть своего рода отвлекающим маневром, призванным показать, что Израиль «ни при чём», — отметил Непомнящий.

В свою очередь, эксперт по Ближнему Востоку, аналитик Украинского института будущего Илия Куса заявил, что, по его мнению, отказ Израиля поставлять средства ПВО и противоракетной обороны объясняется двумя факторами.

Первое – многие западные вооружения и технологии, которые есть у Израиля, производятся или производились вместе с Соединенными Штатами. Поэтому тут надо разговаривать не только с Израилем, но и с США. Так что, любые решения, касающиеся передачи Украине современных систем ПВО, будут решаться коллективно между Израилем и Западом.

Второй фактор – выборы. В Израиле не будут принимать никаких решений о передаче Украине военных технологий или ПРО до завершения досрочных парламентских выборов. Потому что нынешнее правительство не может принимать такие серьезные решения, пока не понятно, какой будет политическая ситуация в самой стране. «Этим, я думаю, и объясняется медлительность или попытка Израиля избежать этой темы», — отметил Куса.

Кроме того, не совсем очевидно, какие именно системы ПВО нужны Украине. Тот же «Железный купол», например, не самый эффективный. «Я думаю, уместнее было бы вести разговор о системе «Праща Давида», впрочем, это вопрос к военным экспертам, когда дойдет до предметных переговоров. Пока что они не ведутся. Думаю, в ближайшее время вопрос военных поставок из Израиля решаться не будет.

Отдельно скажу, что вряд ли отношения Украины и Израиля испортятся серьезно, потому что это не единственный вопрос, по которому наши страны сотрудничают. Кроме того, мне кажется, всё будет зависеть от того, как будут формироваться взаимоотношения при новых властях Израиля. Тем более, не дойдет до разрыва дипотношений. Для этого нет никаких серьезных причин», — заключил эксперт.