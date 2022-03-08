Продолжается эвакуация граждан Азербайджана из Украины через территорию соседних стран. На 8 марта 2022 года в Азербайджан доставлены 4375 человек.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, 2298 человек эвакуированы чартерными рейсами, а 2077 человек — наземным путем.

«Правительство Азербайджана до сегодняшнего дня организовало 12 чартерных рейсов с территории Румынии и Польши, большинство из румынского города Яссы. Эвакуация граждан продолжается как чартерными рейсами, так и автобусами через территорию соседних стран», — отметили в пресс-службе МИД.