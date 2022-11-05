За июль-сентябрь 2022 года из России выехали почти 10 млн человек. Число выездов в Казахстан, Армению, Кыргызстан, Таджикистан, Монголию и Абхазию стало рекордным за пять лет, сообщает ФСБ на официальном сайте.

ФСБ в статистике учитывает количество пересечений границы, а не число уехавших граждан. По ее данным, за третий квартал из России выехали 9,7 млн граждан — это почти в два раза больше, чем за апрель-июнь, тогда выехали 5 млн человек.

При этом 70% всех выездов пришлось на Турцию, Казахстан, Финляндию, Грузия и регион Грузии Абхазию. Помимо этих стран, россияне также выезжали в Армению, Кыргызстан и Узбекистан. В ФСБ заявили, что основной целью посещения этих стран был туризм.