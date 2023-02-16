Состав из 25 вагонов с гуманитарным грузом для пострадавших в результате землетрясения в Турции, был отправлен в братскую страну с железнодорожной станции Баладжары.

Как сообщает Report, в отправке принял участие председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Ровшан Рустамов.

«До сих пор помощь отправлялась в Турцию воздушным и наземным транспортом. Сегодня в Турцию отправляется еще 25 грузовых контейнеров. Мы приложим все усилия для своевременной доставки помощи, отправляемой из Азербайджана в Турцию по железной дороге», — сказал Рустамов.