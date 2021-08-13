Июль 2021 года стал самым жарким месяцем, когда-либо зарегистрированным на Земле. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на ученых из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

По данным NOAA, совокупная температура суши и поверхности океана во всем мире была на 1,67°C выше среднего показателя XX века, составлявшего 15,8°C. Эта температура на 0,02°C превышает предыдущий рекорд, установленный в 2016 году.

«Июль, как правило, самый теплый месяц в мире, но июль 2021 года превзошел сам себя как самый жаркий месяц из когда-либо зарегистрированных. Этот новый рекорд усугубляет тревожный и разрушительный путь, который изменение климата установило для мира», — сказал представитель NOAA Рик Спинрад.

Ранее ведущие мировые эксперты по климату предсказали, что в будущем мы еще чаще будем сталкиваться с экстремальными погодными явлениями, если только в самое ближайшее время не сумеем резко сократить выбросы парниковых газов. (Газета.Ру)