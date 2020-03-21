Итальянский врач развеял популярный миф

Глава отделения интенсивной терапии клиники в Ломбардии Антони Песенти опроверг распространенное мнение о том, что тяжелая форма коронавирусной инфекции бывает только у пожилых людей, сообщает Sky News.

Врач отметил, что половина тяжелых больных в отделении моложе 65 лет.

«У нас есть пациенты, которым по 20 и 30 лет, их довольно много, и они в таком же тяжелом состоянии, как и пожилые», — рассказал он.

По словам Песенти, единственное различие между молодыми и пожилыми пациентами в том, что «молодые люди обычно более здоровы, поэтому чаще выживают».

| 2020-03-21T18:35:51+00:00 21 марта 2020, 20:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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