Итальянский врач развеял популярный миф

Глава отделения интенсивной терапии клиники в Ломбардии Антони Песенти опроверг распространенное мнение о том, что тяжелая форма коронавирусной инфекции бывает только у пожилых людей, сообщает Sky News.

Врач отметил, что половина тяжелых больных в отделении моложе 65 лет.

«У нас есть пациенты, которым по 20 и 30 лет, их довольно много, и они в таком же тяжелом состоянии, как и пожилые», — рассказал он.

По словам Песенти, единственное различие между молодыми и пожилыми пациентами в том, что «молодые люди обычно более здоровы, поэтому чаще выживают».