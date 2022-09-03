США отказали министру иностранных дел России Сергею Лаврову в визе для посещения ежегодной встречи мировых лидеров в ООН. Москва запросила для российской делегации 56 виз, но не получила ни одной. Об этом пишет Reuters со ссылкой на письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу от посла РФ в ООН Василия Небензи.

Понятно, что в России такое развитие событий вызвало истерику. И если Небензя, известный своими заявлениями далеко не дипломатического, а улично-хулиганистого характера на сей раз указал, что действия США «вызывают тревогу», то слетевшиеся на федеральные каналы как мухи пропагандисты будут куда более жесткими в своих оценках. Они будут лгать, подменять понятия, манипулировать. Но все это бесполезно. И не только в вопросе выдачи виз Лаврову и его окружению.

Прямо сейчас, на наших с вами глазах происходит медленный, но верный процесс тотальной изоляции России и россиян от всего, что только можно. Как известно, 31 августа министры иностранных дел 27 стран Евросоюза приняли решение полностью заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией, что означает уменьшение числа выдаваемых виз и усложнение процесса их получения.

Иначе ЕС поступить просто не мог. Ведь граничащие с Россией страны Евросоюза заявили о готовности ввести собственные ограничения на въезд россиян, если ЕС не сможет согласовать общие меры. Говоря конкретнее, Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва сделали совместное заявление, в котором призвали ЕС установить «визовые меры», которые приведут к «значительному сокращению потока российских граждан в Евросоюз и шенгенскую зону».

Как видим, в ЕС уже начинает превалировать позиция тех, кто выступает за коллективную ответственность россиян в связи с чудовищными преступлениями, которые творит их страна на территории Украины. Да, подавляющее большинство россиян даже не заметят отказа им в праве на получение шенгенской визы. Просто потому, что около 70% россиян никогда не выезжали за пределы государства. Только 2% граждан РФ рассказали, что были за границей менее года назад, 6% – до трех лет назад.

Примечательно, что немногие из тех людей, которые всю жизнь провели в России, хотят посмотреть другие страны. Такую, шокирующую любого здравомыслящего человека статистику, опубликовал фонд «Общественное мнение», а более развернутые ответы случайных россиян на улице Москвы получили авторы YouTube-канала «Что делать». Выяснилось, что в перечне стран, которые посещали граждане РФ, чаще всего звучали курорты: Турция, Египет, Болгария и Греция. Но, судя по всему, Греция скоро выпадет из этого списка по причине общей политики ЕС.

Впрочем, стало известно, что у граждан РФ есть «веские причины» оставаться в своей стране. Чаще всего респонденты жаловались на то, что у них нет денег на путешествия. Так вот, с деньгами вскоре будет еще хуже. Западные санкции постепенно, но неумолимо оказывают удушающее воздействие на экономику РФ.

А на этой неделе произошло еще одно важное событие. Для ЕС пришло время ввести потолок цен на трубопроводный газ из России, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, такая мера, возможно, будет предложена на европейском уровне. Ранее о планах ограничить цены на российский газ говорили лидеры «Группы семи» (G7 — объединяет Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США). Эту идею они обсудили на саммите в июне. О планах Евросоюза рассмотреть потолок цен на российский газ еще в апреле говорил премьер-министр Италии Марио Драги.

Это говорит о том, что идея о том, что европейцы замерзнут без российских энергоресурсов, провалилась. Страны Европы объявили, что уже сейчас готовы к зиме даже без дополнительных закупок газа у РФ. Немецкое агентство энергетических сетей заявило, что по состоянию на 24 августа газохранилища Германии заполнены природным газом чуть более чем на 80%. А этого хватит для того, чтобы без особых проблем пережить зиму, которой так пугали иностранцев на российском ТВ.

Даже ТАСС написал о том, что «уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах превысил максимальный показатель предыдущего отопительного сезона». Хранилища Португалии и Польши заполнены почти на 100%, Дании — на 93,44%, Франции — на 89,51%, Бельгии — на 84,2%, Чехии — на 81,49%, Италии — на 79,72%, Нидерландов — на 72,7%. Цифры, которые приведут в ярость руководство РФ.

Напомню, что к этой зиме страны ЕС планировали заполнить свои газовые хранилища на 80%. Однако и имеющихся резервов уже хватит на предстоящую зиму. Теперь европейские правительства собираются довести количество газа до идеального: к 1 ноября заполнить хранилища до 95%. В любом случае, уже можно говорить о том, что российская политическая элита, которая делала большую ставку на газовый шантаж Запада, потерпела поражение.

А это значит, что западные санкции с РФ сняты не будут. Наоборот, они будут усиливаться, доводя российскую экономику до банкротства. И этот процесс вскоре ускорится. Ибо те немногие нейтральные страны, которые видят происходящее, вынуждены будут присоединиться к той или иной форме ограничения своего политико-экономического союзничества с РФ. А в условиях самоизоляции ни о каком ином выходе РФ из войны, кроме погружения в болото неразрешимых социально-экономических проблем, и речи быть не может. Что, в свою очередь, означает неизбежность возврата Украиной контроля над всеми своими территориями, включая Крым. Нет у РФ возможностей (военных, политических, экономических) долго держать чужие земли под контролем. При этом, есть большая вероятность того, что поражение РФ в войне с Украиной запустит процессы отказа от сотрудничества с ней даже со стороны государств, что пока состоят в союзах с Россией.