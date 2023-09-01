Исландские власти снова разрешили убивать финвала – второго по величине млекопитающего на планете, пообещав ужесточить требования к китобойному промыслу.

«По истечении временного запрета министерство вводит новые строгие и детальные правила охоты, включая требования к оборудованию и методам, а также усиливает контроль», – пояснила газете The Guardian министр рыболовства и сельского хозяйства Исландии Свандис Сваварсдоттир.

Временный запрет на китобойный промысел в Исландии ввели в июне 2023 года из-за вскрывшегося факта, что почти четверть «добытых» в прошлом году китов умерли мучительной смертью, что противоречит исландскому законодательству о защите животных. В частности, одного кита с гарпуном в спине преследовали пять часов.

Одни зоозащитники назвали возобновление охоты «огромным разочарованием» и «шагом назад» для Исландии. Они считают, что новые меры бессмысленны, поскольку киты по-прежнему будут умирать в мучениях.

Другие защитники животных назвали решение властей «шагом вперёд» на пути к прекращению убийств финвалов в Исландии. Они уверены, что единственная оставшаяся в стране китобойная компания Hvalur не сможет выполнить новые условия и правительство не продлит ей лицензию на убийства. Нынешнее разрешение Hvalur действует до конца 2023 года.

Согласно июньскому опросу, 51% исландцев выступили против охоты на китов, поддержали убийства 29% респондентов, причём «за» чаще высказывались люди старше 60 лет.

Помимо Исландии, китобойным промыслом занимаются Норвегия и Япония. Экологи и зоозащитники критикуют убийства китов, отмечая, что им и так угрожают загрязнение окружающей среды, запутывание в рыболовных сетях, столкновения с кораблями и изменение климата. (svoboda.org)