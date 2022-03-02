Официальный представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявил, что Устав Организации объединенных наций (ООН) не дает возможности исключить Россию из состава Совета Безопасности, поэтому британское правительство сейчас сосредоточено на других мерах оказания давления на РФ в рамках ООН. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы ожидаем от России исполнения ее обязательств по Уставу ООН. Однако Устав ООН не дает возможности исключить Россию из состава [Совета Безопасности] без ее согласия. Мы сосредоточены на том, чтобы как можно больше членов ООН как можно более решительно осудили действия РФ», — заявил представитель британского премьера.