Всемирная ассоциация производителей стали назвала Иран десятым по величине производителем стали и вторым производителем губчатого железа в мире в 2020 году, передает İRNA.

Сообщается, что страна произвелав 2020 году 29 миллионов тонн нерафинированной стали.

Общий объем мирового производства этого продукта в прошлом году был объявлен как один миллиард 877 миллионов 500 тысяч тонн.

Согласно отчету, Иран смог продолжить оставаться ведущим производителем губчатого железа на Ближнем Востоке и вторым по величине производителем в мире в 2020 году с объемом производства 30 миллионов 200 тысяч тонн губчатого железа.