Часть родственников погибших в авиакатастрофе пассажирского самолета «Международных авиалиний Украины» в январе 2020 года над Тегераном получила компенсации в размере 150 тыс. долларов. Об этом сообщил информагентству IRNA замглавы Управления гражданской авиации Ирана Араш Худаи.

По его словам, близкие остальных жертв в случае соответствующего обращения с их стороны также получат указанную сумму.

Чиновник отметил, что произведенные выплаты не означают отказа семей погибших от своих прав в рамках дела.

Самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта. На борту воздушного судна находились 176 человек, все они погибли. Среди пассажиров авиалайнера были граждане Украины, Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Великобритании.