Иран внес в санкционный список 12 физических и восемь юридических лиц, связанных с Евросоюзом. Это произошло в ответ на европейские санкции. Сообщение об этом опубликовано на сайте МИД Ирана.

Ограничительные меры введены в отношении персидской редакции немецкой медиакомпании Deutsche Welle и французской радиостанции Radio France internationale. Помимо этого, в «черный список» попали главный редактор немецкой газеты Bild Йоханнес Бои и управляющий директор газеты Александра Вурцбах.

Из политических деятелей ограничения наложили на четырех членов Европарламента и сопредседателей организации «Друзья свободного Ирана» в Европарламенте, представителей Национального собрания Франции и мэров нескольких французских городов.