Власти Ирана внесли девять граждан США в свой санкционный список за поддержку терроризма и нарушения в области прав человека.

Как передает ТАСС, об этом говорится в заявлении иранского МИД, опубликованном в субботу.

«Эти лица <…> причастны к введению односторонних незаконных санкций США в отношении народа и правительства Ирана, к финансированию и к поддержке террористических группировок и терактов, а также способствовали репрессивным действиям Израиля в регионе, в особенности в отношении угнетенной палестинской нации», — говорится в документе. В МИД также подчеркнули, что «эти действия являются нарушением основополагающих принципов международного права и основных прав человека и служат ярким примером преступления против человечности».

30 марта Минфин США объявил о применении санкций в отношении еще одного физического и четырех юридических лиц в Иране. Рестрикции были введены на основании американских законов о нераспространении оружия массового уничтожения.