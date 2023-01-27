27 января утром было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. В результате погиб ответственный за охрану посольства сотрудник азербайджанских силовых структур Орхан Аскеров, еще один получил ранение. Нападавший был задержан, им оказался гражданин Ирана Ясин Гусейнзаде. Согласно предварительным данным, нападение было мотивировано личными проблемами. Есть и другие версии. Но как бы там ни было, каковы бы не были причины, кто бы не стоял за данным актом вандализма, погибшего уже не вернёшь. Как не вернёшь и веру в дееспособность спецслужб соседней страны обеспечивать безопасность диппредставительств на своей территории.

Как ни крути, но виноват Иран!

Сейчас, по горячим следам, прогнозировать результаты следствия – дело крайне неблагодарное. Тем более все процессы будут проистекать в застенках иранского режима. А там, как общеизвестно, не рай, и беседуют с подозреваемыми и задержанными (кстати, само задержание произведено охраной нашего посольства, самих иранских полицейских поблизости на кадрах не видно: либо разбежались, либо попрятались) далеко не райские гурии. Так что, как бы на самом деле в реальности не обстояли дела, какого-либо антииранского официального саморазоблачения и самобичевания не предвидится. Это официально. Но, прежде чем перейти к неофициальным, если можно так выразиться, версиям, сделаем одно очень важное замечание на уровне аксиомы. Вне зависимости от результатов расследования, ответственность за данный теракт целиком и полностью лежит на Исламской Республике, как она сама себя именует. Ибо согласно Венским конвенциям о дипломатических сношениях, которые подписаны практически всеми странами мира, обеспечение безопасности посольства является обязанностью страны пребывания. И эти обязанности Иран не выполнил, а ценой этой импотенции силовых структур стала человеческая жизнь. Человека, которого Азербайджан, понадеявшись на выполнение Ираном своих международных обязательств, откомандировал в Тегеран. Впрочем, пострадала и репутация Ирана на международной арене. И без того сильно подмоченная за последние годы, она теперь и вовсе расползлась словно осенняя жижа по фейсу исламского (как они сами себя именуют) государства.

Узнали ли мы маску?

Кто может стоять за этим актом? Вариантов очень много, аж до неприличия. Напряжённые отношения между Азербайджаном и Ираном не отвечают интересам разве что Турции. А вот всем остальным, как игрокам в регионе, так и за её пределами, это очень даже на руку. И тут дело не столько в самом Азербайджане (хотя и не без этого), сколько в Иране: теократический режим вот уже более 40 лет у всего мира, как кость в горле. А в мутной воде поймать рыбу намного легче, чем в спокойной. Многие были бы не против, если бы конфликт между Азербайджаном и Ираном перешёл на военную плоскость. А там может проснётся национальное самосознание у десятков миллионов азербайджанцев, проживающих по ту сторону Аракса, и тогда… Кто знает, кто знает…

За кулисами может стоять даже сам Иран. Да-да, и пусть это не кажется странным, и пусть не вводит в заблуждение в общем-то не очень тщательно спланированная и профессионально реализованная атака: ведь право, не мог же Иран задействовать в акте устрашения спецназ или КСИР! Но вот попытаться запугать соседнюю страну, намекнуть на что-то – для этих целей данная акция вполне сойдёт.

Преемственность поколений и большой опыт вандализма

Впрочем, для Ирана, как это не прискорбно звучит, подобные акции не новы. Уже на заре зарождения нынешнего режима, в 1979 году, было продемонстрировано отношение нового строя к международному праву и общепринятым документам. Более года 66 сотрудников американского посольства были заложниками в Тегеране. Поэтому, если мыслить чуть масштабнее и дать волю футуристическим предположениям, фактически все сотрудники чуть ли не всех дипломатических представительств, находящихся в Иране – это потенциальные заложники и потенциальные инструменты в руках Тегеранского режима. И каждый момент может оказаться решающим в жизни каждого сотрудника посольства или консульства, как это оказалось решающим 27 января для Орхана Аскерова. И пусть давность событий 1979 года не вводит никого в заблуждение: сущность Ирана за прошедшие годы не претерпела никаких изменений. Можно вспомнить хотя бы нападения на посольство и консульство Саудовской Аравии в Тегеране и Мешхеде в 2016 году.

А пока весь мир ждёт от Тегерана хоть какого-то внятного и правдоподобного объяснения (хотя в это верится с трудом). Соответствующие требования прозвучали как с азербайджанской стороны, причём на самом высшем уровне, так и со стороны практически всего цивилизованного мира. И сможет ли Иран хотя бы на этот раз действовать цивилизованно – покажет время…

P.S. Кстати, насчёт цивилизованности каких-то особых радужных ожиданий нет. Опять-таки, оглядываясь в недалёкое прошлое, можно вспомнить, как иранская ракета испепелила украинский Boeing, поставив точку в жизни 176 мирных граждан. А что потом? Угрызения совести, извинения? Да нет, последовали долгие прения с украинской стороной на счёт компенсации семьям погибших, а затем, в ходе российской интервенции в Украину, Иран бессовестным образом начал поставки своих дронов захватчикам. Видимо, чтобы в этой стране не осталось ни одного законного наследника погибших в январе 2020 года, которые впоследствии могли бы предъявить претензии убийцам.