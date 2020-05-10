Иран, Россия и Турция консультируются по поводу саммита по Сирии

Он также выразил надежду, что саммит в Тегеране пройдет после нормализации ситуации с коронавирусом в мире. Если этот процесс затянется, Мусави не исключил проведение онлайн-конференции, однако указал, что Иран рассчитывает на проведение очной встречи.