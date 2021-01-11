Иран поднимает ставки накануне переговоров с США

Иран, похоже, пользуется ситуацией, политическими сложностями в США. Об этом свидетельствуют последние действия и заявления Тегерана. «Для Ирана не имеет значение, вернется ли Вашингтон в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), так как в приоритете — отмена антииранских санкций», — заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи 8 января в телеобращении, которое транслировал телеканал Iran International.

Хаменеи подчеркнул, что американские и европейские власти обязаны обеспечить Ирану это право, после чего соблюдение ядерной сделки со стороны Тегерана вновь обретет актуальность. Без соблюдения этих условий, а также без возвращения к исполнению ядерной сделки всеми сторонами, Иран не видит целесообразности в соблюдении пунктов соглашения, сказал духовный лидер.

Пользуясь ситуацией, Иран уже возобновил обогащение урана до 20%. Этого уровня недостаточно для производства ядерного оружия, но это в пять раз выше нормы, определенной договором по сдерживанию иранской ядерной программы.

Интересно, чего именно добивается этим Иран? И насколько могут быть опасны эти его действия для нашего региона, для соседей ИРИ? На эти вопросы # отвечают известные зарубежные эксперты.

Российский иранист, доктор исторических наук, заместитель директора Центра стратегических оценок и прогнозов (Москва) Игорь Панкратенко:

— В Иране говорят много, говорят смачно. Важно понимать, что говорится международному сообществу, а что – сугубо для внутреннего потребления. Вот обогащение до 20% — это послание миру. Про возвращение США в СВПД – для внутренней аудитории, поскольку без Вашингтона ядерная сделка мертва, и никто ее не возродит, ни ЕС, ни Россия, ни Китай – подтверждений тому с 2018 года было более чем достаточно.

Но все эти заявления и вполне конкретный шаг по обогащению до 20% с намеком на то, что могут и больше, если понадобится, объединяет одно – это повышение, я бы даже сказал, задирание ставок перед переговорами, которые рано или поздно, но все же начнутся. Вашингтон вынужден будет пойти на этот шаг.

Кстати, американцы тоже играют на повышение, заявив, что намерены обсуждать не только ядерное, но и «ракетное» досье Тегерана, с чем в Иране категорически не согласны. И это вполне объяснимо и понятно: с какой, собственно, стати за один и тот же «товар» — отмену санкций – иранцы должны платить дважды? Не Иран вышел из СВПД, более того, даже после развала этой сделки он предельно добросовестно два года выполнял ее условия…

Внутренние трудности США, вся эта заваруха, к проблемам Ирана имеют мало отношения, и в Тегеране это прекрасно понимают, хотя на внутреннюю аудиторию и говорят обратное. Прагматичные и реалистичные силы в иранском руководстве готовятся к жестким переговорам и сложной дипломатической игре – и это лучшее из того, что они сейчас могут делать перед неотвратимым приходом Байдена и его команды, в которой у Ирана нет ни одного человека, сочувствующего ему – но достаточно тех, кто мечтает о смене режима в Тегеране любым путем.

Аналитик Украинского института будущего Илия Куса:

— На мой взгляд, Иран поднимает ставки накануне вероятных переговоров с новой администрацией Байдена. Они показывают, что если США не пойдут на уступки и не снимут санкции, то и иранцы не будут соблюдать соглашение, шантажируя им остальных участников.

Эти действия не несут прямой угрозы соседям, они касаются лишь переговоров, это политический манёвр, направленный на усиление своих переговорных позиций. Иран отчасти прав: односторонние санкции США действительно являются незаконными, а потому Тегеран считает себя вправе отступить от некоторых положений СВПД.