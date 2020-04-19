Иран отверг предложение Трампа поставить аппараты ИВЛ

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегерану не нужны аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые предлагал президент США Дональд Трамп.
Ранее в субботу Трамп в рамках конференции в Белом доме заявил, что если Иран захочет, США смогут предоставить ему помощь и отправить аппараты ИВЛ.
«Иран будет сам экспортировать аппараты ИВЛ через нескольких месяцев, президент Трамп. Все, что вам нужно сделать, это прекратить вмешиваться в дела других народов, особенно в дела моего народа. И поверьте мне, мы не принимаем советы от любого американского политика», — написал Зариф в Twitter.
До этого Зариф обратился к генсеку ООН Антониу Гутеррешу с требованием добиться отмены санкций США против Ирана как одного из главных препятствий в борьбе с коронавирусом. Иран также запросил у МВФ 5 миллиардов долларов.(РИА Новости)
| 2020-04-19T18:18:31+00:00 19 апреля 2020, 19:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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