Иран отверг предложение Трампа поставить аппараты ИВЛ

В середине марта министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф опубликовал в Twitter список нужных стране средств для борьбы с коронавирусом, больше всего требуется масок и одноразовых перчаток.

До этого Зариф обратился к генсеку ООН Антониу Гутеррешу с требованием добиться отмены санкций США против Ирана как одного из главных препятствий в борьбе с коронавирусом. Иран также запросил у МВФ 5 миллиардов долларов.(РИА Новости)