Иран оценил последствия введения санкций США

Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф в интервью телеканалу RT сообщил, что введенные Соединенными Штатами экономические санкции не позволяют Ирану покупать вакцины и лекарственные препараты у других стран.
Руководитель ведомства назвал ложью заявления США о том, что ограничения не затрагивают гуманитарную сферу. По мнению министра, соответствующие действия американской стороны являются «медицинским терроризмом».
3 сентября Вашингтон объявил о расширении списка санкций по Тегерану, добавив в него трех человек и 11 юридических лиц. Ограничительные меры также были введены против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и Минобороны Ирана. Ранее в соответствующий список попали еще двое судей, три тюрьмы и отделение Революционного суда в городе Шираз.
В связи с этим глава Госдепа Майкл Помпео подчеркнул, что государствам, которые не станут соблюдать «обязательства» по реализации санкций, грозят «последствия».
Между тем американский лидер Дональд Трамп подписал указ о жестких экономических санкциях против тех, кто будет способствовать поставкам неядерного оружия в Иран (aif.ru)