Иран оценил последствия введения санкций США

Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф в интервью телеканалу RT сообщил, что введенные Соединенными Штатами экономические санкции не позволяют Ирану покупать вакцины и лекарственные препараты у других стран.

Руководитель ведомства назвал ложью заявления США о том, что ограничения не затрагивают гуманитарную сферу. По мнению министра, соответствующие действия американской стороны являются «медицинским терроризмом».