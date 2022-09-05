Армения приветствует планы по строительству иранского завода по производству автомобилей в стране. Об этом заявил глава Организации содействия торговле Ирана (TPOI) Алиреза Пейман-Пак, передает Mehr.

Иранский чиновник встретился в понедельник с заместителем министра экономики Армении Нареком Теряном, в ходе которой стороны обсудили развитие торговых отношений, альтернативные пути транзита товаров, строительство иранской линии по производству автомобилей в Армении и строительство совместной линии по производству бытовой и электронной техники.

Пейман-Пак заявил, что Иран построит в Армении завод по производству автомобилей с целью экспорта продукции в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Он также сообщил, что TPOI предложила запустить в Армении линию по производству автомобилей.