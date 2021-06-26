Иран начал производство российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом в субботу, 26 июня, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«Ведущий производитель фармацевтической продукции Ирана начинает производство «Спутник V» с первой пробной партии», — отмечается в публикации производителя вакцины в Twitter.

Добавляется, что препарат местного производства будут применять при вакцинации населения.

4 декабря 2020 года Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и казахстанский минздрав подписали соглашение о сотрудничестве по регистрации и производству «Спутника V». Производство российской вакцины началось в Казахстане в конце декабря 2020 года (iz.ru)