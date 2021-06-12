С целью снижения ограничений на поставку электроэнергии Иран начал импорт электроэнергии из Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь министерства энергетики Ирана по вопросам электроэнергетики Мостафа Раджаби Машхади.

По его словам, с синхронизацией линий электропередачи Могана с электросетью Азербайджана начался импорт электроэнергии из этой страны: «В настоящее время 73 мегаватт электроэнергии подается с этой линии электропередачи во внутренние сети Ирана».

Количество электроэнергии, импортируемой по этой линии электропередачи, может быть увеличено до 130 мегаватт в часы пикового потребления.

Раджаби Машхади отметил, что использованы все возможности электроэнергетической сети для поставки электроэнергии, необходимой для обеспечения внутренних потребностей: «Помимо использования всех мощностей для импорта и увеличения выработки электроэнергии, абоненты из категории населения с 50-процентной долей в период пикового потребления играют очень эффективную роль в этом отношении».

Ранее в этом месяце он также объявил, что страна будет импортировать 140 мегаватт электроэнергии из Туркменистана для удовлетворения внутренних потребностей в электроэнергии.

Подчеркнув усилия министерства по удовлетворению потребности страны в электроэнергии, он сказал, что на первом этапе из Туркменистана будет импортировано 140 мегаватт электроэнергии, что позволит удовлетворить потребности в электроэнергии некоторой части Хорасанского региона (в северо-восточной части Ирана).

По словам управляющего директора Tehran Electricity Distribution Company, хотя каждый год к выработке электроэнергии в стране добавляется около 3000 мегаватт, сокращение количества осадков и уменьшение накопления воды за плотинами привело к сокращению выработки электроэнергии, компенсируя добавленную мощность.

В последнее десятилетие постоянное повышение температуры и значительное уменьшение количества осадков по всему Ирану поставили страну в тяжелое положение с точки зрения электроснабжения в периоды пикового потребления.

В связи с этим Министерство энергетики в последние годы придерживается новой стратегии управления потреблением и уменьшения потерь электроэнергии в национальной энергосистеме.

В конце июля 2020 года министр энергетики Реза Ардаканьян заявил, что его министерство рассматривает новые пакеты стимулов для малоопотребляющих домашних хозяйств и промышленных потребителей электроэнергии.