Иран и Венесуэла могут заключить в понедельник ряд соглашений в сфере энергетики. С таким утверждением выступило в воскресенье агентство Bloomberg.

По сведениям его источников, иранская делегация во главе с министром нефти исламской республики Джавадом Оуджи прибыла в субботу в Каракас. Члены делегации вместе с главой государственного нефтепроизводителя Petr leos de Venezuela (PDVSA) Асдрубалем Чавесом посетили нефтеперерабатывающий комплекс на полуострове Парагуана. Как ожидается, в понедельник стороны подпишут соглашения о сотрудничестве в сфере энергетики.

Министерство нефтяной промышленности Венесуэлы и PDVSA не прокомментировали агентству эту информацию.

В отношении Ирана и Венесуэлы действуют санкции США. На этом фоне обе стороны расширили сотрудничество, пишет Bloomberg. Так, Каракас закупает у Тегерана конденсат, используемый для разбавления нефти. Кроме того, исламская республика оказала южноамериканскому партнеру поддержку в том, что касается продуктов нефтепереработки и запчастей, а также направляла инженеров.