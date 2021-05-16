Иран готовится увеличить нефтедобычу

Иран готовится увеличить нефтедобычу в случае отмены санкций США. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, работа по подготовке на нефтяных месторождениях уже стартовала. По информации экспертов, уже через три месяца Иран сможет добывать 4 млн баррелей в день.

Но некоторые затруднения у нефтяной отрасли Ирана все же есть, отмечает издание. Даже если Соединенные Штаты снимут санкции на продажу, доставку и страхование углеводородов, то покупатели после долгого отсутствия иранской нефти на рынке могут отнестись равнодушно к возобновлению поставок.

Представитель национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Мохаммад Али Хатиби отметил, что возвращение страны на нефтяной рынок будет скорее постепенным. (gazeta.ru)