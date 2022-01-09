Первая после прошедших в октябре прошлого года парламентских выборов в Ираке сессия Совета представителей (парламента) была в воскресенье отложена из-за вспыхнувшего конфликта между депутатами и неожиданной госпитализации и. о. спикера.

Как передает ТАСС, об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По информации телестанции, заседание парламента, которое возглавил старейший по возрасту депутат Махмуд аль-Машхадани, открылось в крайне напряженной обстановке: спор между шиитским блоком влиятельного имама Муктады ас-Садра и шиитским Координационным объединением о том, кто из них является крупнейшей фракцией, перерос в острый конфликт, закончившийся хаосом и столпотворением.

В такой обстановке 73-летнему аль-Машхадани стало плохо, в парламент вызвали скорую помощь, которая доставила и. о. спикера в больницу. По данным иракского информационного агентства INA, сейчас состояние здоровья политика стабилизировалось. Представитель суннитов Махмуд аль-Машхадани уже возглавлял иракский парламент в 2006-2009 годах. После его госпитализации второй депутат отказался проводить заседание, и оно было отложено для дальнейших консультаций.