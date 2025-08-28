Все 32 страны-члена НАТО, за исключением не имеющей армии Исландии, в 2025 году впервые достигнут целевого показателя оборонных расходов в размере 2% ВВП. Такие данные содержатся в официальном отчете альянса.

Этот рубеж был установлен еще в 2014 году после аннексии Крыма и российской гибридной агрессии на Донбассе. Однако даже в 2024 году, на фоне полномасштабной войны в Украине, 10 государств-членов не выполняли это обязательство. Согласно новой оценке НАТО, в текущем году все страны альянса достигнут целевого показателя, причем для семи из них расходы составят ровно 2,0% ВВП.

Показатель в 2% ВВП сейчас уже считается устаревшим. На саммите в Гааге 25 июня члены альянса договорились о повышении уровня оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году. В официальном заявлении не упоминалась война в Украине, но подчеркивалось, что Россия представляет «долгосрочную угрозу для евроатлантической безопасности».

Новая структура расходов предусматривает: не менее 3,5% ВВП на основные оборонные нужды; до 1,5% ВВП на защиту инфраструктуры и инновации.

На текущий момент только три страны восточного фланга НАТО превысили порог в 3,5% ВВП на оборонные нужды: Польша (4.48%), Литва (4%) и Латвия (3.73%). Эти же государства являются лидерами альянса по доле оборонных расходов в ВВП.

Еще в начале январе Дональд Трамп, на тот момент избранный, но не вступивший в должность президент США, призвал страны НАТО увеличить военные расходы до 5% ВВП. «Это я заставил их платить 2%», — заявил он, напомнив о своем давлении на европейских союзников во время первого президентского срока. (moscowtimes.ru)