Ирак планирует 18 ноября осуществить первый рейс для возвращения на родину граждан, в данный момент пытающихся прорваться в Европу с белорусской границы, сообщило агентство INA со ссылкой на МИД арабской страны.
Ранее Ирак приостановил прямое авиасообщение с Белaрусью и отозвал разрешение на работу почетного консула Белaруси в Багдаде в связи с ситуацией с нелегальными мигрантами.
Также посольства Ирака в Москве и Варшаве координируют усилия по возвращению в Ирак застрявших на польско-белорусской границе граждан, желающих сделать это добровольно.
«Первый авиарейс для возвращения иракцев из Белaруси запланирован на 18 ноября», — сообщило агентство.