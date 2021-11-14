Ранее Ирак приостановил прямое авиасообщение с Белaрусью и отозвал разрешение на работу почетного консула Белaруси в Багдаде в связи с ситуацией с нелегальными мигрантами.

Также посольства Ирака в Москве и Варшаве координируют усилия по возвращению в Ирак застрявших на польско-белорусской границе граждан, желающих сделать это добровольно.

«Первый авиарейс для возвращения иракцев из Белaруси запланирован на 18 ноября», — сообщило агентство.