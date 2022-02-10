Несколько лет назад жители Баку возрадовались тому, что современные технологии в живом виде предстали и перед ними. Конечно же, событие было менее знаменательным, чем явление Христа народу, но тем не менее, терминалы Bakı Kart стали новогодним подарком (невзирая на сезон года) для бакинцев, а также гостей нашего города.

Действительно, намного удобнее оплатить проезд посредством карты Bakı Kart, предварительно вставив ее в прорезь гнезда терминала, чем платить водителю, и ждать от него сдачи с недовольным лицом, если у пассажира только купюры, а не гяпики.

Но вся эйфория от современных технологий, представших перед нами в виде терминала–параллелепипеда, угасла также быстро, как и появилась.

Все дело в том, что в Азербайджане хотя и пытаются идти в ногу со временем, то бишь с западными инновациями, но по непонятным причинам технологии опережают нашу ментальность.

Вроде все делаем правильно: и терминалы есть, и геометрическая фигура соответствует чертежам 6-го класса по геометрии, а вот система дает сбой.

Примечательно, что аппараты Bakı Kart с первого своего появления разочаровали жителей столицы. Разброс установки терминалов оставлял желать лучшего. Возьмем лишь один пример: пассажир, который имел несчастье оказаться на остановке возле Кукольного тетра, при наличии денег вынужден обратиться к счастливчику, на чьей карте имеются деньги на проезд. Конечно же, просящий может загрузить деньги на свою карту, если бы не одно НО. Терминала в этом месте нет.

Но это еще полбеды. В данном случае хотя бы все прозрачно: нет терминала — или проси, или езжай на такси. Но что особенно бьет по нервам — тот факт, что формально аппарат Bakı Kart есть, но фактически его нет. И примером тому является «инвалид» во дворе «Дома журналистов».

Так, это «чудо техники», которое вы видите на фотографии, стоит во дворе «Дома журналистов» уже давно. Особенностью этого терминала является его стабильность. С какой стороны не подходи к нему, он неизменно отвечает (визуально): «Не работает». Странно, что такая мелочь вызывает недовольство у журналистов, проживающих в близлежащих домах. Мол, почему терминал столько времени не работает.

И никому невдомек, что у БТА есть намного более важные дела, как… А вот тут вопрос: какие дела есть у БТА? На этот вопрос, наверное, не ответят и в транспортном агентстве.

В любом случае, разъяренные жильцы (пусть и представители четвертой власти, но все же люди) могут выйти за берега своего терпения и разнести эту «бандуру» по запчастям. Хоть какая-то польза от застывшего в аппарате символа бюрократизма…