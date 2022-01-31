Иностранные журналисты, работающие в Китае, жалуются на «беспрецендентные препятствия» в освещении событий. Как показал опрос членов Клуба иностранный корреспондентов в Китае (FCCC), 99 процентов его участников сообщили, что условия их работы в стране не соответствует международным стандартам.

В преддверии Зимней олимпиады в Пекине, которая откроется 4 февраля, 60 процентов из 127 участвовавших в опросе представителей СМИ отметили, что организаторы игр не предоставляют достаточно информации о подготовке к ним. Треть журналистов (32%) заявили, что их не допускают к мероприятиям, на которых присутствовали представители других СМИ. В повседневной работе журналисты сталкивались с отказом в выдаче виз, слежкой, запугиванием и домогательством со стороны властей.

Ссылаясь на пандемию коронавируса, власти запрещали иностранным журналистам поездки по стране и отказывали в интервью. Почти половина опрошенных (46%) сообщила о недоукомплектованных корпунктах из-за того, что ряд иностранных СМИ не могут направить в Китай своих сотрудников. В результате корреспонденты, которым было отказано во въезде в КНР, работают из Сеула, Тайпея, Сингапура и Сиднея. Как заявили в FCCC, освещение событий в Китае «все более превращается в работу на удаленке». (DW)