Государственный комитет статистики обнародовал подсчеты прироста цен в минувшем году. Как и обычно, официальная статистика разнится с тем, что ощущают граждане на собственных кошельках.

Госкомстат Азербайджана раскрыл результаты исследования потребительского рынка за 2021 год, согласно которым годовая инфляция составила 6,7%. При этом в декабре в годовом разрезе потребительское цены выросли на 12%. Продукты питания за минувший год, по подсчетам этого ведомства, подорожали в среднем на 8,2%, алкоголь – 2,5%, сигареты – 9,5%. Декабрьские цены на продукты питания были выше по сравнению с декабрем 2020 года на 16,2%. По сравнению с ноябрем в декабре 2021 года цены на продукты питания, напитки и сигареты выросли в среднем на 2,6%.

Сообщается, что непродовольственные товары за истекший год поднялись в цене на 5,1%, а платные услуги населению – 5,8%. По официальным подсчетам, декабрьские цены на непродовольственные товары превосходили цены за декабрь предыдущего года на 7,7%, а на платные услуги населению – 10%.

Реальная инфляция оторвана от данных Госкомстата, однако поделать с этим экономисты ничего не могут. Ведь в стране отсутствуют альтернативные источники подсчета растущих цен, комментирует ситуацию в беседе с # экономист Натиг Джафарли:

«Впрочем, статистика по росту цен, инфляции, безработице, уровню жизни у нас была политизирована всегда. К тому же неясно и вызывает немало вопросов, как подсчитывает Госкомстат инфляцию, продовольственную корзину и пр. Думаю, немного людей в нашей стране верят официальным цифрам по инфляции, особенно продуктовой. К тому же население ежедневно ощущает на себе реальные темпы подорожания. Нет альтернативных источников подсчета инфляции и других показателей, а Государственный комитет по статистике, к сожалению, единственная структура, наделенная такими функциями. Раньше хотя бы некоторые неправительственные организации проводили мониторинги и объявляли свои первоначальные цифры. Можно было сопоставить их, сделать какие-то выводы и вывести данные. Но сейчас нет и этого».

На местном потребительском рынке впервые со времени девальвации наблюдаются признаки перегрева. Наиболее напряженная ситуация сложилась с ценами на продукты питания.

По словам экономиста Неймата Алиева, реальная ситуация с ценами в минувшем году даже близко не стоит с подсчетами Госкомстата. По его подсчетам, с ноября позапрошлого по ноябрь прошлого года двузначное подорожание накрыло весь продовольственный ассортимент потребительской корзины. Особенно сильно подорожал картофель. Цены на второй хлеб за упомянутый отрезок времени поднялись на 29,2%, капусту – почти в три раза, лук – 32,1%, сладкий перец — 29,8%, морковь, 33%. Так, за год литр кукурузного масла подорожал на 26,3%, килограмм сахара – на 25,8%, средняя стоимость макарон выросла на 13,3%, вермишели – 13%, чевевицы — 22,3%, лоток десяти яиц подорожал на 24,6%.

Более того, за год на 30% выросли цены на хлеб – тендир на местных прилавках стоит уже 70 гяпиков против 50 гяпиков годом ранее, круглый хлеб поднялся на 15 гяпиков. Наконец, под занавес минувшей недели подорожало мясо. Как пишут СМИ, с начала января 1 кг говядины в столичном регионе продается по 13-14 манатов (примерно $8). Прежде он стоил 10,5-11 манатов (примерно $7). Цена баранины, которая стоила 14 манатов за кг, теперь выросла до 16-17 манатов (примерно $10). Дорожает молочная продукция. Килограмм творога стоит сегодня на 32,6% больше, чем годом ранее, шор – на 24,2% и т.д. Как видно из этих подсчетов, продовольственная продукция поднялась за год в среднем почти на 30%. Напомним, в последнее время в Азербайджане ускорился рост инфляции, что вызвало значительный рост цен на ряд продовольственных товаров. Одним из наиболее подорожавших продуктов при этом стала молочная продукция и сливочное масло.

При этом рост доходов не поспевает за ценами. За январь-ноябрь 2021 года прирост среднемесячной заработной платы в Азербайджане составил 2,9%. Годовые данные, по которым будет установлена индексация трудовых пенсий, пока не определены.