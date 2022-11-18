В ближайшем будущем Индия может вслед за Европейским союзом обязать Apple перейти на порты USB-C в своих устройствах, чтобы продолжить деятельность в стране. Об этом сообщает MacRumors.

В пресс-релизе Министерства по делам потребителей, продовольствия и общественного распределения говорится о том, что в стране уже состоялась первая встреча по этому вопросу, на которой присутствовали представители частных компаний и регуляторов страны. В результате был достигнут «широкий консенсус» касаемо разъема USB-C в электронных устройствах.

Впервые о необходимости стандартизировать зарядные устройства в Индии заговорили еще в августе нынешнего года. Прошедшая осенью встреча может сигнализировать о том, что власти страны заинтересованы в этой инициативе и намерены ее продвигать, отмечает MacRumors.

В 2022 году Евросоюз официально одобрил законопроект о внедрении разъема USB-С во всех электронных устройствах, продающихся на территории стран, которые входят в объединение. Это означает, что компании Apple придется отказаться от фирменного порта Lightning в смартфонах iPhone и заменить его на USB-C уже к осени 2024 года.